Пенсии Цыгановой хватает только на поход к парикмахеру

Москва, 20 марта. Певица и актриса Виктория Цыганова не боится маленького размера пенсии. У знаменитости есть обеспеченный супруг Вадим Борисович и собственный доходный бизнес.

Артистка не успела выйти на пенсию до 2019 года, когда была принята программа реформирования пенсионной системы России. Цыганова никогда не была официально трудоустроена на предприятиях, в государственных учреждениях или структурах. По словам певицы, размер ее пенсии составляет всего 11 тысяч рублей.

«Хватает волосы покрасить на нашу пенсию», — прокомментировала Цыганова размер денежных выплат от государства.

В эфире программы «Секрет на миллион» артистка призналась, что они с мужем живут на прибыль собственных предприятий. Цыганова является собственницей меховой фабрики, а Вадим Борисович успешно ведет мебельный бизнес.

Певица в студии телеведущей Леры Кудрявцевой также рассказала о несостоявшемся романе с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Некогда Цыганова отказала знаменитости попить вместе чай, потому что была замужем.