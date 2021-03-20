Супруг Вики Цыгановой объяснил, за что не любит Аллу Пугачеву

Москва, 20 марта. Муж звезды шансона Вики Цыгановой Вадим признался, что не любит примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и ее творчество.

В середине девяностых годов поэт Цыганов написал для жены текст на музыку Игоря Слуцкого, и в итоге получилась песня «Приходите в мой дом». Когда композиция попала в ротацию, мужу Вики Цыгановой позвонила Пугачева.

Примадонна попросила у супруга звезды шансона разрешения исполнять эту песню, и Вадим согласился. Однако у Пугачевой было условие — она хотела стать единственной исполнительницей хита, а муж Цыгановой не мог пойти на такое, так как писал композицию для жены.

«Честно, мне никогда не нравилось то, что она (Пугачева. — Прим. ФАН) делает, кроме одной песни», — заявил Вадим Цыганов в эфире шоу «Секрет на миллион».

Поэт похвалил лишь шлягер Примадонны «Этот мир», в котором есть слова «только раз в году бывает май». Цыганов добавил, что ни разу не был на концерте именитой певицы, потому что ему не нравится ее энергетика.

Вика Цыганова, напротив, положительно отзывается о Пугачевой. Не повлияло и то, что Примадонна перестала приглашать певицу на свои «Рождественские встречи», когда Вадим Цыганов не позволил ей единолично исполнять его песню. Примечательно, что композиция «Приходите в мой дом» обрела настоящую популярность, когда Цыганова спела ее в дуэте с Михаилом Кругом.

Нелестно отзывался об Алле Пугачевой и музыкальный критик Сергей Соседов. Комментируя высказывания эксперта, Примадонна отметила, что ему нужно чем-то зарабатывать.