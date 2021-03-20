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Супруг Вики Цыгановой объяснил, за что не любит Аллу Пугачеву

Супруг Вики Цыгановой объяснил, за что не любит Аллу Пугачеву

Москва, 20 марта. Муж звезды шансона Вики Цыгановой Вадим признался, что не любит примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и ее творчество.

В середине девяностых годов поэт Цыганов написал для жены текст на музыку Игоря Слуцкого, и в итоге получилась песня «Приходите в мой дом». Когда композиция попала в ротацию, мужу Вики Цыгановой позвонила Пугачева.

Примадонна попросила у супруга звезды шансона разрешения исполнять эту песню, и Вадим согласился. Однако у Пугачевой было условие — она хотела стать единственной исполнительницей хита, а муж Цыгановой не мог пойти на такое, так как писал композицию для жены.

«Честно, мне никогда не нравилось то, что она (Пугачева. — Прим. ФАН) делает, кроме одной песни», — заявил Вадим Цыганов в эфире шоу «Секрет на миллион».

Вадим Цыганов

Поэт похвалил лишь шлягер Примадонны «Этот мир», в котором есть слова «только раз в году бывает май». Цыганов добавил, что ни разу не был на концерте именитой певицы, потому что ему не нравится ее энергетика.

Вика Цыганова, напротив, положительно отзывается о Пугачевой. Не повлияло и то, что Примадонна перестала приглашать певицу на свои «Рождественские встречи», когда Вадим Цыганов не позволил ей единолично исполнять его песню. Примечательно, что композиция «Приходите в мой дом» обрела настоящую популярность, когда Цыганова спела ее в дуэте с Михаилом Кругом.

Нелестно отзывался об Алле Пугачевой и музыкальный критик Сергей Соседов. Комментируя высказывания эксперта, Примадонна отметила, что ему нужно чем-то зарабатывать.

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