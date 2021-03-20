Аналитики Wood Mackenzie подсчитали, во сколько КНР обойдется энергопереход

Пекин, 20 марта. Китаю потребуется около 6,4 трлн долларов инвестиций для достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом следует из доклада Wood Mackenzie.

КНР стремится освободиться от своей зависимости от импорта нефти и газа, сталкиваясь с растущей геополитической напряженностью, угрожающей ее энергетической безопасности. По мнению аналитиков, переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) значительно повысит независимость страны от иностранных поставщиков, передает «Нефтегазовая вертикаль».

«Зависимость Китая от углеводородов довольно сложно преодолеть, однако тренд на углеродную нейтральность делает это возможным», — уточняется в докладе.

К 2040 году спрос на нефть в Китае может сократиться вдвое, а к 2050 году потребность страны в ископаемых видах топлива может вообще исчезнуть. При отсутствии целевых показателей по сокращению выбросов углекислого газа зависимость Китая от импорта нефти, наоборот, увеличится к 2030 году до 80%, а от импорта газа — до 50%, резюмировали эксперты.

Россия сохранила статус одного из крупнейших экспортеров нефти в КНР с января по февраль текущего года, уступив первое место Саудовской Аравии.

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