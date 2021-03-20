Российский ученый предупредил об опасных последствиях кариеса для мозга

Москва, 20 марта. Запущенный кариес представляет опасность не только для полости рта человека. Он способен повредить мозг человека и в конечном счете привести к деменции.

Одно из самых распространенных заболеваний полости рта, зубной кариес, намного опаснее, чем кажется. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал научный сотрудник Центрального НИИ стоматологии Минздрава России Олесь Шевченко.

По словам врача, около 70% российских детей в возрасте 12 лет болеют кариесом. С возрастом он встречается намного чаще и может достигать 99%. Игнорирование здоровья зубов может иметь серьезные последствия не только для полости рта, но и для важнейших органов человека.

«Зубы, как известно, – это «защитные врата» организма. Доказано, что заболевания полости рта благоприятствуют развитию и других болезней - от банальной простуды до заболеваний сердца и даже деменции», — заявил Шевченко.

Эксперт объяснил причину образования кариеса. По его словам, к этому приводит нарушение экологического баланса между бактериями. Продукты их жизнедеятельности окисляют зубной налет и разрушают защитный слой зуба.

Ранее Шевченко рассказал, что нужно сделать, чтобы избежать проблем с зубами. Врач рекомендует бережнее относиться к ним и отказаться от газировки.