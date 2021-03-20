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Российский ученый предупредил об опасных последствиях кариеса для мозга

Российский ученый предупредил об опасных последствиях кариеса для мозга

Москва, 20 марта. Запущенный кариес представляет опасность не только для полости рта человека. Он способен повредить мозг человека и в конечном счете привести к деменции.

Одно из самых распространенных заболеваний полости рта, зубной кариес, намного опаснее, чем кажется. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал научный сотрудник Центрального НИИ стоматологии Минздрава России Олесь Шевченко.

По словам врача, около 70% российских детей в возрасте 12 лет болеют кариесом. С возрастом он встречается намного чаще и может достигать 99%. Игнорирование здоровья зубов может иметь серьезные последствия не только для полости рта, но и для важнейших органов человека.

«Зубы, как известно, – это «защитные врата» организма. Доказано, что заболевания полости рта благоприятствуют развитию и других болезней - от банальной простуды до заболеваний сердца и даже деменции», — заявил Шевченко.

Эксперт объяснил причину образования кариеса. По его словам, к этому приводит нарушение экологического баланса между бактериями. Продукты их жизнедеятельности окисляют зубной налет и разрушают защитный слой зуба.

Ранее Шевченко рассказал, что нужно сделать, чтобы избежать проблем с зубами. Врач рекомендует бережнее относиться к ним и отказаться от газировки.

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