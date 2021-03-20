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Полиция разогнала марш против президента Чада через несколько минут после его начала

Полиция разогнала марш против президента Чада через несколько минут после его начала

Нджамена, 20 марта. В столице Чада прошли анонсированные оппозицией акции протеста. Граждане вышли на марш «Wakit Tama 2», проигнорировав запреты властей.

Молодые люди из районов Абена и Чагуа в Нджамене откликнулись на призывы принять участие в митингах. Однако мероприятие продлилось всего несколько минут. На улицы прибыли полицейские, которые разогнали демонстрантов. Силовики применили слезоточивый газ.

За этим последовали аресты протестующих и организаторов марша. Партия «Национальный союз за демократию и обновление» (UNDR) сообщила, что ее лидер Салех Кебзабо пропал. Соратники оппозиционера утверждают, что за ним следили сотрудники правоохранительных органов. Предположительно, Кебзабо схватили у здания биржи труда, откуда должен был стартовать марш.

Кроме того, силовики арестовали вице-президента оппозиционной партии «Трансформаторы» Ситака, председателя Конвенции по защите прав человека в Чаде (CTDDH) Махамата Нур Ибеду и других правозащитников.

Также силы безопасности задержали лидера партии «Священный союз за Республику» (USPR) Франсуа Джекомбе и руководителя «Партии Реформистов» (PR) Ясина Абдрамана. Силовики заблокировали их в штаб-квартире Лиги прав человека в Чаде (LTDH) и запретили покидать здание.

Кебзабо призвал людей выходить на марш в рамках пресс-конференции 19 марта. Принять участие в акции пригласили всех, кто не согласен с правлением Идриса Деби. Последний руководит страной на протяжении 30 лет и намерен одержать победу на выборах 11 апреля.

Сам Кебзабо собирался бороться за пост главы государства, но отказался после нападения на дом оппозиционера Яя Дилло Джеру, когда чадские военнослужащие застрелили мать и малолетнего сына политика. Аналогичное решение приняли еще два кандидата — Нгарледжи Йоронгар и Ме Теофил Бонгоро. Позже из предвыборной гонки вышел Брис Мбаймонг Гедмабай. Однако Верховный суд оставил их имена в бюллетенях.

Накануне «Wakit Tama 2» Салех Кебзабо обратился к президенту Деби и призвал его сложить полномочия и добровольно передать власть лидеру, которого люди выберут честным и демократическим путем.

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