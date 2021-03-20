Подрывы на собственных минах в Донбассе менее чем за год унесли жизни 58 бойцов ВСУ

Луганск, 20 марта. Подрыв на собственных минах унес жизни 58 военнослужащих ВСУ в Донбассе.

В сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР пояснили, что речь идет о небоевых потерях среди военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Отмечается, что в результате подрывов на собственных минах пострадали 157 военнослужащих, 58 из которых погибли.

"С 27 июля 2020 года в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах потери подразделений ОТГ "Север" составили 157 человек, из которых 58 – безвозвратные, а также 6 единиц военной техники полностью выведены из строя", — говорится в сообщении.

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах Алексей Арестович допустил, что решить военный конфликт в Донбассе силой Киеву не удастся еще ближайшие 10 лет. Сообщалось, также о приостановке военной операции ВСУ в регионе, передает «Царьград».