Перечислены авиакомпании РФ, сумевшие избежать убытков в период пандемии

Москва, 20 марта. Росавиация перечислила отечественные авиакомпании, которым удалось избежать потерь во время пандемии коронавируса. Речь идет о «Победе» и «Азимуте».

Динамика пассажиропотока у компаний считается лучшей, поскольку перевозчики сделали упор на популярные внутренние маршруты. С другой стороны, крупнейшие операторы, в том числе «Аэрофлот», завершили год с потерями: убытки отрасли могут составить 200 млрд рублей, передает РБК.

В прошлом году весь российский авиационный рынок сократился почти вдвое с 128,1 млн до 69,2 млн человек. «Победа» уменьшила перевозки всего на 11,7% — до 9,1 млн пассажиров, переместившись с четвертого на третье место среди крупнейших авиакомпаний. Рыночная доля корпорации увеличилась с 8% до 13,1%. «Азимут» снизил количество пассажиров на 2,1% — до 1,22 млн человек.

Определенные направления внутри России остаются бюджетными для путешественников, несмотря на возвращение цен на билеты до уровня 2019 года. В основном подешевели перелеты из Москвы в Горно-Алтайск.

Эксперты ранее поделились секретами, как купить билеты в Дубай в два раза дешевле. Подробную информацию приводит «ФедералПресс».