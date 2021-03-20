Вика Цыганова рассказала о несостоявшемся романе с Иосифом Кобзоном

Москва, 20 марта. Певица-шансонье Виктория Цыганова стала гостьей программы «Секрет на миллион». В эфире канала НТВ она рассказала о непрофессиональной стороне отношений с артистом Иосифом Кобзоном.

Народный артист СССР при жизни помогал Цыгановой: он устраивал для нее заграничные гастроли и знакомил с «нужными» людьми. В одну из концертных поездок знаменитости остановились в соседних номерах одного отеля. Кобзон, всячески благоволивший к молодой певице, попытался заманить ее к себе в комнату.

Эстрадный артист постучал в стену, чтобы заинтриговать Цыганову. На звезду это подействовало: она вышла из номера с целью поинтересоваться у Кобзона, не случилось ли чего. Певец открыл шансонье дверь, стоя в «полотенчике», которым обернулся после душа. Он пригласил артистку войти в номер и предложил выпить с ним чашку чая. Цыганова отказалась от предложения Кобзона, поскольку была замужем. Об этом знаменитость поведала Лере Кудрявцевой на съемках программы.

Цыганова ранее говорила журналистам, что причиной ее бесплодия стала страшная авария, в которую она попала в восьмидесятых в Болгарии. Тогда звезда получила множество травм.