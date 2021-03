Администрация Байдена возобновила массовую депортацию мигрантов в Мексику

Сьюдад-Хуарес, 20 марта. Очередной гуманитарный кризис зафиксирован на границе США и Мексики. Соединенные Штаты массово депортируют нелегальных мигрантов, зачастую за сотни километров от места их задержания, сообщает агентство Reuters.

More than 14,000 minor immigrants who crossed the border with Mexico alone remain in the custody of US Government agencies. 9,562 children remain in the care of the Department of Health and Human Services and 4,500 are guarded by the Customs Office pic.twitter.com/nCXwCJt7qx — HeinLawFirm (@HeinLegal) March 19, 2021

По данным СМИ, мигрантов стали депортировать на значительном расстоянии после того как власти мексиканского штата Тамаулипас отказались принимать обратно семьи с маленькими детьми, выдворяемые из США.

Меры американского правительства свидетельствуют об ужесточении политики президента Джо Байдена по отношению к нарастающему гуманитарному кризису на границе США с Мексикой. В частности, поводом для смены подхода стали неудачные попытки остановить потоки Центральноамериканских мигрантов. Волна выходцев из Центральной Америки, направляющаяся на север, в США, продолжила расти.

After the Biden administration quietly pressured Mexico to do more to stop immigrants heading to the US border. @INAMI_mx said it has deployed authorities from different government agencies to its southern border to stop unaccompanied immigrant minors from reaching the US. — Adolfo Flores (@aflores) March 19, 2021

Депортация семей мигрантов

Некоторые семьи, остановленные на границе в штате Техас, сообщили, что сначала их отправляют в город Эль-Пасо, где содержат под стражей в течение нескольких дней, а затем сопровождают к мосту у города Сьюдад-Хуарес в Мексике, в 1300 км от изначального места задержания.

I respectfully ask US Customs and Border Protection to stop blocking media access to their border operations. I have photographed CBP under Bush, Obama and Trump but now - zero access is granted to media. These long lens images taken from the Mexican side. @CBP #gettyimagesnews pic.twitter.com/cWa90TlfeS — John Moore (@jbmoorephoto) March 19, 2021

Американская миграционная служба доставляет семьи с маленькими детьми на самолетах, но затем людям все равно приходится пешком пересекать пограничный мост, отмечает Reuters.

Мигрантов, в том числе нескольких тысяч детей, содержат в пограничных изоляторах.

«Сотни семей с детьми младше семи лет депортировали в Хуарес, где они находятся в крайне уязвимой ситуации, сталкиваясь с опасностями со стороны торговцев людьми и организованных преступных групп», — утверждает директор Пограничного института надежды Дилан Корбетт.

Из-за отсутствия необходимых возможностей в долине Рио-Гранде власти США отправляют мигрантов в Эль-Пасо или Ларедо в Техасе и в Сан-Диего в Калифорнии, сообщает представитель Таможенной и пограничной службы США Лэндон Хатченс.

Как заявила начальник пограничной службы в Эль-Пасо Глория Чавес, сектор Эль-Пасо принимает приезжих из долины Рио-Гранде с 8 марта. Власти США изначально были намерены депортировать их в Мексику, однако мексиканские пограничные службы могут принимать ограниченное количество человек в день.

Также сотни семей находятся в пограничных убежищах, где они ожидают получения извещений с вызовом в иммиграционный суд.