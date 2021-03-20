Софья Таюрская раскрыла правду о своей болезни

Москва, 20 марта. Солистка знаменитой панк-поп-рэйв-группы Little Big Софья Таюрская пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем. Певица столкнулась с серьезной болезнью.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадры со съемок старого клипа, на которых она лежит на асфальте под дождем. Один из подписчиков солистки поинтересовался, как у нее дела.

«Болею ангиной, а так норм», — раскрыла правду о своей болезни певица.

Новость серьезно взволновала фанатов Таюрской. Поклонники солистки Little Big пожелали ей скорейшего выздоровления и поделились советами по поводу лечения ангины.

В Stories певица рассказала, что из-за болезни ее оставили силы. Сейчас знаменитость может только лежать и есть, что, по ее словам, приводит к набору лишнего веса.

Недавно поклонников Таюрской заинтриговали кадры ее «свадьбы» с блогером Эльдаром Джараховым. Солистка Little Big даже начала получать поздравления с замужеством от старых знакомых и предложения от свадебных салонов. Певица не стала долго томить фанатов и все же раскрыла правду о своих отношениях с Джараховым.