Кинокритик объяснил, почему не соблюдать канон при экранизации — это нормально

Появились новые детали экранизации популярнейшей игры The Last of Us, которую готовит команда канала HBO. Так, в сериальной адаптации окажется куда меньше экшна, чем в игре, а перевес будет у драматических сцен. Последние призваны лучше раскрыть характеры персонажей и отношения между героями.

Первый сезон грядущего шоу расскажет о событиях дебютной части игры, однако копировать сюжет создатели не планируют, и зрителей ждет несколько больших различий. Напомним, что компьютерная игра, разработанная студией Naughty Dog, переносит игроков в постапокалиптическое будущее после глобальной пандемии. История крутится вокруг двух героев — контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Игра стала коммерчески успешной и снискала любовь игроков по всему миру.

Экранизация The Last of Us была вопросом времени, и вполне очевидно, что градус зрительского ожидания весьма высок. Насколько честно для киноделов отходить от оригинала и не соблюдать так называемый канон, корреспондент ФАН узнал у кинокритика Андрея Смирнова.

«На самом деле, это их право, ведь кино — отдельный вид искусства. Авторы вовсе не обязаны следовать канве или канону. Они могут и благополучно сказать, что их творение скомпилировано, создано по мотивам», — говорит эксперт.

Критик отмечает, что при этом остается важным соответствовать оригинальному финалу истории. Он не видит целесообразности браться за экранизацию, кардинально меняя при этом конечную точку истории.

Известно, что преданные фанаты книг или видеоигр считают путь полного копирования наиболее правильным, когда как для обычного зрителя это не обязательное условие. При этом очевидно, что даже с технических сторон кино не способно стать аналогом оригинального произведения.

«Кино всегда будет вариацией на тему, не более», — уточняет Смирнов.

Другой вопрос в том, нужны ли вообще сейчас экранизации видеоигр, ведь сегодня они сами могут поразить качественным визуалом и становятся все более кинематографичными. Рассуждая об этом, критик говорит о людях, абсолютно равнодушных к играм или, скажем, комиксам. При этом такой зритель зачастую любит смотреть яркие экшн-фильмы, и, выходит, он — важная часть целевой аудитории кинопроектов.

«Это привлекает в качестве некоего киноаттракциона, ведь многим интересно посмотреть на экране навороченный и развлекательный экшн-фильм. Не факт, что те, кто не играет в игры, не будут смотреть кино, снятое по их мотивам», — заключает Андрей Смирнов.

Напомним, что точной даты выхода экранизации пока нет. Известно, что главные роли в сериале сыграют Педро Паскаль и Изабелла Рамзи, снимавшиеся вместе в «Игре престолов». Пилотный эпизод снимет российский режиссер Кантемир Балагов.