Россияне оценили иронию американского конгрессмена над Байденом

Вашингтон, 20 марта. Пользователи Сети отреагировали на ироничное высказывание конгрессмена в адрес президента США Джо Байдена, который отказался общаться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял главу Белого дома за отказ от предложения российского лидера подискутировать в открытом формате. Республиканец выразил уверенность, что разговор двух президентов не закончится, как фильм «Рокки IV», герои которого на протяжении длительно времени ведут бой на равных.

Байден не сможет победить, сказал конгрессмен. Также Гетц назвал эффектным ответ Путина на слова американского лидера в его адрес. Интернет-пользователи не оставили без внимания его насмешку над главой Белого дома.

«Оказывается в США есть трезвомыслящие граждане, которые троллят Байдена!» — эмоционально отреагировал на высказывание политика российский пользователь Сети.

Другой комментатор предложил дать президенту США путевку в санаторий, например, в Крым или Сочи. По его словам, американского лидера нужно лечить, и делать это лучше в России.

Также в Рунете вспомнили о недавнем инциденте с Байденом во время его подъема на президентский борт. Политик в спешной манере попытался подняться по трапу, однако два раза споткнулся и упал.

«Может еще поговорят... Если Байден не скатится до этого с трапа самолета, или с лестницы какой-нибудь и не убьется», — написал интернет-пользователь.

Еще один комментатор предложил прокрутить видеоролик с падением главы Белого дома в обратную сторону. По его словам, создается впечатление, будто Байден уже прилетел к Путину.

Запись инцидента с Байденом породила в Сети множество шуток и видео-подборок, одну из которых опубликовал сын бывшего американского лидера Дональд Трамп-младший.