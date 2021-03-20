Правозащитник рассказал, как вести себя с коллекторами

Пост об угрозах от коллекторов появился в паблике мордовского города Рузаевка. Подписчица поделилась своими опасениями, рассказав, что имела неосторожность взять займ в одной из микрофинансовых организаций.

По словам пользователя Ирины У., в день платежа личный кабинет на сайте компании оказался заблокирован. Чтобы исправить ситуацию, нужно было внести определенную сумму денег. Так, получившая 1 100 рублей клиентка на разблокировку потратила 990.

«В итоге я получила всего 110 рублей. Теперь звонят коллекторы, покрывают матом, угрожают семье и даже детям», — пожаловалась девушка в Сети.

А в доказательство раздосадованная клиентка в пост добавила снимок экрана с SMS-сообщением от коллекторов. Те, используя жаргонную лексику, обещали взяться за друзей, родственников и соседей. В первый день автодозвон на «лайте». Дальше — больше.

Законны ли такие сообщения, корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил правозащитник Андрей Гришанов.

«Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности» (ч.5 ст. 4) гласит, что взаимодействие должника и кредитора, или лица действующего от имени кредитора, возможно только при согласии должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, либо в случае, если третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия. В данном случае мы видим, что ни автор, ни его семья и знакомые такие условия не принимали», — рассказал Андрей Гришанов.

По словам собеседника, согласие должно быть дано в виде отдельного письменного документа. Если такой бумаги нет, то подобные действия считаются незаконными. В таком случае пострадавшему от звонков и сообщений коллекторов клиенту необходимо с жалобой обратиться в Федеральную службу судебных приставов.

«При различных обстоятельствах предусматривается наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей при нарушении лицом законодательства о взыскании долга, или приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток или дисквалификацию лица, являющегося учредителем или руководителем организации взыскателя. При осуществлении деятельности по взысканию без включения в специальный реестр влечет наложение штрафа на юрлицо до двух млн рублей», — добавил собеседник ФАН.

Ранее ФАН сообщил, что жительница Мордовии перевела на «безопасные счета» взятые в кредит 130 тысяч рублей.