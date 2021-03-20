Астролог Бородачев: Наступило время зарядиться всем солнечной энергией

Многие народы мира отмечали Новый год 20 марта — в день весеннего равноденствия. По преданиям, в этот день Солнце пробуждалось от спячки и прогоняло зимний холод, даруя всему живому свое тепло и энергию. Для астрологов 20 марта — это наступление солнечного Нового года. Астролог, ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, что стоит ожидать нам всем от наступившего солнечного Нового года.

— Михаил, почему считается что именно в этот день многие народы раньше отмечали Новый год?

— В полдень по Москве наступает так называемый солнечный Новый год — Солнце входит в силу. После пересечения границы дня и ночи день теперь будет больше, чем ночь. С этого времени Солнце — Ярило — вступает в свою активную, ярую стадию и будет греть. С этим праздником весеннего равноденствия многие народы связывали наступление земледельческого нового года, потому что в северном полушарии сейчас начинается уже тема земледельческих работ. Поэтому не только календарный Новый год во многих этносах празднуют, но и весеннее равноденствие. Энергия прибывает, и у людей заканчивается депрессивный период зимний и начинается активный, радостный летний.

— Михаил, вы, как астролог, можете предположить, каким будет этот год?

— В этом году планеты, которые создают ансамбль — эдакую силовую атмосферу энергий, благоприятствуют тому, что год будет длинным, лето будет теплым и даже жарким и продолжительным. Это хорошо скажется в регионах, где много воды, и плохо там, где воды будет мало. Урожай можно ожидать фрагментами — там, где хорошие условия земледелия, будет большой урожай.

— Что стоит ждать от этого года людям?

— Год многообещающий, год больших перемен. Он повлияет на жизнь многих людей в разных странах в ту или иную сторону. Там, где люди разумно берутся за дело, а не за интриги, будет успех. Солнце в этом году входит в воинственный знак, поэтому все интриги могут обернуться против тех, кто их начинает. Они бумерангом могут вернуться к тем, кто затевает какие-то неправильные, активные и агрессивные действия. Год будет хорош для бизнеса — наладится деловая атмосфера. Во многих регионах нашей страны экономика и бизнес-сообщество переориентируются в лучшую сторону, и это тоже благая весть. То есть найдется выход для многих застоявшихся проблем, в том числе наш «Северный поток — 2» продвинется и многие другие проекты глобального масштаба.

— Я правильно понимаю, что это год будет благоприятным и для малого бизнеса?

— Да, все верно. Предпринимателям малого и среднего бизнеса есть на что надеяться, сейчас наконец-то мы дождались хорошего стартового периода. И если есть возможность начать новое дело или перейти на новую должность, найти новую работу и к тому все склоняется, нужно идти смело вперед. Это время перемен и расширения возможностей. При этом стоит опираться на предыдущий опыт, на это указывает Сатурн в Водолее. Опыт прежних лет, где была удача, можно расширять. То есть, если человек преуспел в профессии, то ему не стоит менять шило на мыло, одно на другое, а постараться именно в этой профессии найти себя, но на новых позициях, на новых условиях.

— То есть наступает благоприятный период для всех начинаний?

— Да, наступает время для созиданий, хорошая возможность расширить то, что сделали и предстоит сделать, то есть расширение бизнеса. Этот год благоприятен для рождения детей. Наступающий светлый сезон, лето хорошо для зачатия детей.

— А что можно и нужно делать в день весеннего равноденствия, а от чего, наоборот, стоит воздержаться?

— В сам день равноденствия никаких ограничений не видно. Единственное ограничение — это не выплеснуться в потоках любви перед близким человеком, что называется слишком. Нужно понимать, что сейчас Венера находится в знаке Рыбы, а это диктует чувственность, сентиментальность, привязанность к объекту чувств, к объекту любви и в соединении с Нептуном — планетой мечтаний. Мечты должны иметь реальную почву и основу, тогда все будет хорошо.

— Весна самое время для начала романтических отношений!

— Да, вы правы, для влюбленных сейчас самое время подарить букет цветов и плюс еще обручальное колечко. Весенняя тема сейчас очень благоприятствует созданию новых семей на гребне любви, только она скрепляет надолго семьи. Как раз сейчас хорошая возможность проявить себя в лучших своих качествах, не стесняться, если нужно поделиться своими сокровенными мыслями, даже поплакаться в жилетку, если нужно, выйти на доверительный уровень отношений. Именно доверительные отношения сейчас будут как никогда востребованы. Взаимная помощь любящих людей очень нужна, она скрепит отношения.

— Со дня весеннего равноденствия Солнце сейчас все чаще будет появляться на горизонте и дольше будет нас радовать своим теплом и светом. А как лучше всего нам воспользоваться энергией светила с точки зрения астрологии?

— Нам просто всем сейчас нужно выходить на улицу, выдохнуть наконец-то после изоляции, после коронавирусных ограничений! Сейчас можно встать под солнышко и настроиться на праздник. Вот в такие солнечные дни происходит настройка всего организма человека, очищение Солнцем души от зимнего холода. Поэтому нужно всем праздновать, нужно радоваться, веселиться вместе с любимым человеком, вместе с семьей, вместе с друзьями. В день весеннего равноденствия на восходящей энергии Солнце буквально выныривает из-за горизонта с радостью и заряжает ею людей. Солнце — это главная жизненная сила и энергия, обеспечивающая нашу жизнь, мы зависим от Солнца, мы живем в его ауре, как и все планеты нашей системы!