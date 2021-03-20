Муж Цыгановой втянул ее в фальшивый роман с Иосифом Пригожиным

Москва, 20 марта. Певица Вика Цыганова рассказала, как ей пришлось публично изображать роман с продюсером Иосифом Пригожиным по указке мужа Вадима.

Несколько лет назад в прессе писали, что Цыганову и Пригожина якобы связывают любовные отношения. В те времена продюсер еще не был женат на певице Валерии.

«Вадим придумал какую-то авантюру, втянул туда Иосифа и сказал: «Давайте сделаем роман, какую-нибудь лавстори»», — вспомнила Цыганова в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Интерес публики подогрела публикация в одном из желтых изданий, в которой были снимки певицы в пеньюаре. На кадрах она кормила Пригожина курицей. Цыганова также ответила на вопрос, пытался ли продюсер ухаживать за ней на самом деле.

«Он, кажется, был готовый», — предположила исполнительница.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что никогда не заглядывался на чужих женщин. Фальшивый роман звезд активно обсуждали в обществе, и все это дало свои плоды. Цыганова вспомнила, что благодаря этой истории на ее концертах залы были набиты зрителями.

Вика Цыганова ранее призналась, что много лет назад подхватила смертельное заболевание. Тяжелый недуг вынудил ее написать завещание.