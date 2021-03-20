Курянка приняла участие в программе «Модный приговор» на Первом канале

Курск, 20 марта. В эфире ток-шоу «Модный приговор» от 19 марта новой участницей стала Анна Шмойлова — медсестра из города Щигры Курской области. Выпуск был назван «Дело бабки Ани тридцати шести лет от роду».

В программу с просьбой о помощи обратилась подруга курянки Светлана Кораблева. Как стало известно, обвинитель переживает, что женщина совсем не разбирается в моде и мужчинах.

«Я хочу, чтобы она почувствовала себя женщиной, а не старой, закудышной бабкой», — отмечает она.

Дизайнеры провели над Анной Шмойловой большую работу — курянке сделали стрижку, покрасили волосы и подобрали несколько стильных нарядов. Счастливая и красивая женщина отправилась обратно домой.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Курска в рамках ток-шоу «Музыкальная интуиция» выступила дуэтом с Сергеем Лазаревым. Они исполнили песню «В самое сердце».