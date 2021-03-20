В ДНР сообщили о минировании ВСУ дорог и сельхозземель у поселка Зайцево

Донецк, 20 марта. Бойцы ВСУ установили более 300 противотанковых мин на землях сельскохозяйственного назначения у поселка Зайцево в Донбассе.

В управлении Народной милиции ДНР также рассказали, что украинские военнослужащие заминировали дороги у села Пищевик на юге республики.

«На сельскохозяйственных угодьях в двух км к югу от поселка Зайцево военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады установили 310 мин ТМ-62, а на выезде из села Пищевик на обочине автомобильной дороги общего пользования установили девять противотанковых мин», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на северо-восточной окраине села Сопино под Волновахой наблюдателями ДНР зафиксирована установка бойцами ВСУ смешанного минного поля.

Ранее сообщалось, что украинское командование решило повысить денежное довольствие солдат, принимающих участие в военной операции в Донбассе. При этом в США хотят принять закон об увеличении финансовой помощи ВСУ, передает «Царьград».