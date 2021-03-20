Россиянку двое суток жестоко избивал любовник в стамбульском отеле

Стамбул, 20 марта. Российские дипломаты помогли россиянке обратиться в полицию после двух дней избиений турком в одном из отелей, сообщил представитель генконсульства России в Турции.

Как только поступила информация об инциденте, сотрудник диппредставительства отправился в больницу, чтобы навестить пострадавшую. В генконсульстве также отметили, что нападавшего уже задержали.

Турецкие СМИ сообщали, что 47-летняя россиянка познакомилась в социальных сетях с 40-летним жителем Стамбула и прилетела к нему на встречу. Однако в номере отеля, куда они заселились, между ними вспыхнул конфликт. Нерадивый любовник принялся избивать подругу, угрожая убить и изувечить лицо.

Женщине удалось сбежать и сообщить о жестокости возлюбленного сотрудникам отеля. На место прибыли полицейские, а женщину госпитализировали и зафиксировали следы побоев. Предполагаемый злоумышленник в полиции заявил, что россиянка якобы хотела рассказать жене об их любовной связи.

Житель Турции заказал убийство женщины, которую доставили в больницу Железногорска с ножевым ранением, сообщал ФАН. Ее супруг, по версии следствия, не мог простить, что она увезла детей в Россию, поэтому учинил расправу руками двух уроженцев Казахстана и одного россиянина.