МИД России анонсировал дату визита Лаврова в Китай

Москва, 20 марта. Рабочий визит главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Китай состоится 22–23 марта, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Отмечается, что 23 марта Лавров и его китайский коллега Ван И проведут встречу в городе Гуйлинь. Во время переговоров министры обсудят текущее состояние и перспективы стратегического взаимодействия РФ и КНР.

Кроме того, они обговорят вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях и подготовки мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Ранее сообщалось, что согласно аналитике китайского издания South China Morning Post, Пекин и Москва обязаны развивать сотрудничество и теплые дипломатические отношения. Этому, по мнению аналитиков, должен способствовать визит Лаврова в Китай.