Режиссер «Сестер» рассказал о работе медсестер в ковидных больницах

Москва, 20 марта. Премьера документального фильма «Сестры» состоялась 19 марта в столичном кинотеатре «Октябрь». Режиссер картины Никита Веденяпин рассказал о съемках в ГКБ №40 в Коммунарке.

В документальном фильме показана работа медицинских сестер, которые с самого начала пандемии коронавируса находятся рядом с врачами в «красной зоне» ковидного госпиталя. В хронометраж картины попали кадры с «тяжелыми» пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких. Съемки «Сестер» проходили как днем, так и ночью.

Группе режиссера пришлось вести работу над фильмом в респираторах и защитных костюмах. Веденяпин после показа «Сестер» пристыдил людей, которые в соцсетях утверждают, будто пандемии COVID-19 нет. По его словам, человек способен проявлять эмпатию, только когда познакомится с какой-либо ситуацией лично.

«Когда ты сам походишь в «красной зоне» в СИЗ, в респираторе, в котором почти невозможно дышать (а люди в этом работают сутками), после того, как ты видишь этих несчастных людей, которые лежат с трубками по всему телу, — ты понимаешь, насколько это страшно и что это значит», — цитирует режиссера RT.

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 9632 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе 20 марта.