Провалившегося под лед ребенка спасла 75-летняя жительница Приозерска

Приозерск, 20 марта. Пожилая женщина спасла школьника, провалившегося под лед на реке Вуокса. Она бросилась на помощь, несмотря на то, что боится воды и не умеет плавать.

Пенсионерка гуляла по набережной и собиралась кормить птиц. В это время на лед вышли двое мальчишек в возрасте пяти и 10 лет. Сделав не более десяти шагов от берега, старший провалился в ледяную воду, а его брат начал громко звать на помощь. Кроме 75-летней Светланы Жуковой поблизости никого не было.

Отважная женщина добралась до ребят и сказала утопающему активнее шевелить ногами, а второму — изо всех сил тянуть брата в ее сторону. Когда школьник оказался достаточно близко, пенсионерка крепко схватила его и резко дернула к себе. Втроем они ползком добрались до суши, после чего Светлана велела ребятам быстро бежать домой — они сказали, что живут совсем рядом.

Через день с семьей Светланы связались родители мальчика и рассказали, что он чувствует себя хорошо. А вот самой пенсионерке пришлось обратиться к врачу — ей прописали покой и сеансы массажа.

В Ярославле молодая мать спасла ребенка от обрушившейся с крыши снежной массы. В последнюю секунду она успела схватить малыша и отбежать, едва не угодив под колеса автомобиля.