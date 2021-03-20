Раскрыты подробности смертельного ДТП на Кубани, где УАЗ рухнул с переправы в реку

Краснодар, 20 марта. Следственный комитет инициировал проверку по факту ДТП в станице Шапшугской, где погибли три человека, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Очевидцы обратились в полицию Абинского района Краснодарского края и сообщили об опрокидывании автомобиля УАЗ на реке Адегой. Предположительно, 45-летний водитель вместе с супругой, двумя детьми и матерью ехали в станицу, чтобы отдохнуть на природе. Однако мужчина на справился с управлением.

Бабушка и внучка успели выпрыгнуть из машины, остальные погибли в воде. Уголовное дело пока не возбуждено, проверка продолжается. На месте работают спасатели и правоохранители. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Две легковушки столкнулись на пересечении проспекта Ленина и проспекта Пионерского в Кемерове, сообщала газета A42.ru. Оба автомобиля получили значительные повреждения.