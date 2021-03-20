Звезда фильма «Родные» Трескунов рассказал правду о своей матери

Москва, 20 марта. Звезда фильма «Родные» Семен Трескунов поделился семейной тайной. Он объяснил, почему публично много говорил об отце и почти никогда — о матери.

В Сети уже давно обсуждают, что мать 21-летнего артиста Марина Трескунова выглядит слишком молодо для такого взрослого сына. На светских мероприятиях женщину даже принимали за возлюбленную актера. Подозрениям публики нашлось простое объяснение.

«Моя мама — это не моя биологическая мама. Это моя мачеха — сколько я себя помню, зову ее мамой. Так повелось с детства», — признался Трескунов.

Родители молодого артиста развелись, когда ему было всего три года, и маленький Семен остался с отцом. Актер не помнит подробностей развала семьи, но полагает, что без вражды и претензий не обошлось.

«Мама делала не самые внятные попытки наладить отношения — мы просто не общались. Думаю, они таили обиду друг на друга», — вспомнил артист в эфире YouTube-шоу «А поговорить?».

Трескунов встретился с биологической матерью около года назад, но пока их общение складывается не слишком успешно. Однако актер не сомневается, что ему удастся наладить контакт с родительницей.

Артист снимался в фильме «Родные» вместе с Сергеем Буруновым, а режиссером ленты выступил Жора Крыжовников. Кинематографист признавался, что у них с Буруновым был затянувшийся конфликт, но в итоге они все же начали работать вместе.