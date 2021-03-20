В Крыму закрыли скандальный батутный центр, где пострадали пятеро детей

Севастополь, 20 марта. В Севастополе закрыли батутный центр «Адреналин» ― он не будет работать до тех пор, пока не устранит все выявленные в ходе проверки нарушения, в том числе противопожарного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, поводом для этого стали обращения родителей пострадавших детей ― в 2019-2020 годах пятеро подростков получили травмы средней и тяжелой степени.

После приостановки работы центра в Сети появились недовольные сообщения от жителей Севастополя, в которых они начали жаловаться, что теперь стало меньше мест, где подростки могут развлечься. Люди говорят о том, что дети падают везде, поэтому травмы, по их мнению, не являются поводом для закрытия «Адреналина».

Корреспонденту ФАН удалось поговорить с мамой пострадавшего ребенка. Она согласилась с тем, что дети действительно могут пострадать в самых различных местах, однако в центре за ними обязаны следить профессиональные инструкторы.

«Сегодня мы в стадии судебных тяжб с представителями батутного центра, поэтому не хотелось бы этим интервью повлиять на ход. Но могу сказать, что мой ребенок получил травму в тот момент, когда рядом с ним не было тренера, а он должен был быть согласно правилам безопасности. Нам еще предстоит лечение, хотя мой сын уже перенес тяжелую операцию. Я вижу, что многие недовольны закрытием центра, но, поверьте, все недовольства у них будут ровно до тех пор, пока беда не придет в их дом или не пострадает близкий человек», ― рассказала собеседница ФАН.

В прокуратуре подчеркнули, что «Адреналин» сможет вновь принимать детей и взрослых, но после того, как будут устранены все нарушения. При этом в администрации центра неоднозначно отнеслись к решению силового ведомства, выразив резкое недовольство временным закрытием.

Ранее ФАН сообщал, что Минобороны продемонстрировало новый водозабор для жителей Севастополя.