Оппозиция Чада призвала кандидатов в президенты бойкотировать выборы

Нджамена, 20 марта. Чадский оппозиционер Салех Кебзабо призвал кандидатов в президенты бойкотировать выборы.

Лидер «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) собирался побороться за пост главы государства, но отказался от участия в голосовании после нападения на дом оппозиционера Яя Дилло Джерру — еще одного претендента на место президента. Силовики убили его мать и 11-летнего сына.

Кебзабо обратился к недавним конкурентам с предложением бойкотировать выборы и попросил их снять свои кандидатуры. Таким образом он надеется сорвать избирательный процесс, в котором участвует действующий лидер республики Идрис Деби. Политик правит страной последние 30 лет и намерен остаться на шестой срок.

На заявление руководителя UNDR отреагировала правящая партия государства MPS: пресс-секретарь Жан-Бернар Падаре высмеял оппозиционера.

«Мы считаем, что господину Кебзабо пора на отдых. Его уже не слушают. Не хочу его обидеть, но он смешон», — сказал Падаре.

Кроме Кебзабо, от участия в выборах отказались представитель оппозиции Нгарледжи Йоронгар и глава коалиции «Альянс Победы» Ме Теофил Бонгоро. Позже Брис Мбаймонг Гедмабай тоже снял кандидатуру. Однако Верховный суд не учел пожеланий политиков и оставил их имена в избирательных бланках.

Голосование за президента Чада состоится 11 апреля. Жители республики выступают против Идриса Деби. За годы его правления страна погрузилась в глубокий кризис.