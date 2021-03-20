Леонков указал на ошибку в заявлении о блокировке Россией сигналов ВВС Великобритании

Москва, 20 марта. Обвинения британских спецслужб, касающихся якобы создаваемых РФ помех для военных самолетов Британии на Кипре, являются безосновательными, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке сообщила, что Россия якобы пытается блокировать спутниковые сигналы для взлетающих с военной базы ВВС Британии на Кипре самолетов A400M. Ленков считает, что речь идет о работе систем РЭБ, которые защищают базы Хмеймим и Тартус, передает «ПолитЭксперт».

"Дело в том, что наши комплексы РЭБ, которые там стоят, они работают по тем целям и объектам, которые досаждают непосредственно нашим базам. А по объектам, которые летают где-то в стороне и не представляют никакой угрозы, мы не работаем", — указал на ошибку Леонков.

Он отметил, что, если бы обвинения в адрес России действительно имели основания, Великобритания должна была бы тут же заявить ноту протеста.

"И тогда был бы разбор. Но так как этого не произошло, то это заявление в стиле хайли лайкли. Один пилот рассказал другому. Это не соответствует действительности", — заявил эксперт.

Ранее Великобритания в докладе по внешней политике назвала Россию наиболее актуальной угрозой для безопасности государства, а также заявила о желании нарастить ядерный потенциал. МИД РФ назвал это решение немотивированным и политически вредным, передает «Царьград».