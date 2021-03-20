Машина с пятью людьми упала в реку на Кубани, есть жертвы

Краснодар, 20 марта. Ребенок и два взрослых трагически погибли при падении машины в реку в Абинском районе Краснодарского края. В салоне УАЗа было пять человек. Двоим удалось спастись.

По предварительным данным, в машине ехали члены одной семьи — муж, жена, двое детей и их бабушка. Когда машина начала переворачиваться при переправе, находившаяся в салоне бабушка успела выпрыгнуть и вытащить одного из детей. После этого автомобиль упал в обрыв.

На месте трагедии работают полицейские, спасатели и медики, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. УАЗ удалось поднять, он превратился практически в груду металла. Внутри были обнаружены тела двух человек. Еще одного погибшего ищут в реке, куда упал внедорожник. Установлено, что ребенку, который скончался в результате случившегося, было 12 лет.

Ранее ФАН сообщал о крушении автобуса на Шри-Ланке, жертвами которого стали 13 человек, еще около 30 получили травмы.