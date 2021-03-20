Россия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Кубой

Москва, 20 марта. Россия готова возобновить авиационное сообщение с Кубой в полном объеме. Об этом сообщили в Росавиации.

Заявление сделали в ходе переговоров, которые провели глава Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько и министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда. Стороны договорились проработать вопрос о расширении двустороннего авиасообщения. Полеты между странами были приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что рейсы между Москвой и городом Коломбо в Шри-Ланке могут возобновить с 1 апреля. Об этом рассказал посол республики в РФ Мигахаланде Дураге Ламаванса. На сайте компании «Аэрофлот» уже можно забронировать билеты.