Депутат Третьяк подал документы на участие в праймериз «ЕР» в Ульяновской области

Ульяновск, 20 марта. Кандидатом на предварительном голосовании партии «Единая Россия» стал депутат Государственной думы РФ Владислав Третьяк. Он подал документы на участие в Ульяновской области.

Об этом сообщила пресс-служба партии. По словам парламентария, он собирается продолжать работу по созданию в регионе условий для занятий молодежи физкультурой и спортом.

Ранее сообщалось, что итоги предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Государственную думу России в 2021 году собираются подвести 1 июня.