Нижегородские ученые разработали новый метод диагностики рака желудка

Нижний Новгород, 20 марта. Сотрудники Приволжского медуниверситета (ПИМУ) проводят тестирование новой технологии, позволяющей диагностировать рак желудка по выдыхаемому воздуху.

Диагностика рака желудка может стать проще. Новый метод выявления опасного онкологического заболевания разработали научные сотрудники Приволжского медуниверситета и Лаборатории функционального имиджинга Университета Лобачевского, расположенных в Нижнем Новгороде. Подробнее о разработке рассказал ректор учреждения Николай Карякин.

«Без преувеличения могу сказать, полученные результаты – это настоящий прорыв и отличная перспектива для ускорения скрининга заболеваний, в первую очередь, онкологических», — заявил он.

Для определения рака желудка пациенту необходимо выдохнуть воздух в одноразовые пятилитровые пакеты. Биомаркеры онкологии вычисляются специальным чипом, расположенном внутри. Ученые отмечают, что следы рака обнаруживаются даже при сверхмалых концентрациях одоранта.

Ранее врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала, обладатели какой группы крови более предрасположены к раку. Онкология желудка чаще всего встречается у людей со второй группой крови.