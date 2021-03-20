Кадыров назвал бизнесмена Пригожина братом после предложения о помощи

Грозный, 20 марта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на предложение петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о помощи и назвал предпринимателя братом.

По словам главы Чечни, ему было крайне приятно получить от бизнесмена слова поддержки и предложение о помощи своей юридической службы в судебном разбирательстве с «Новой газетой». Кадыров подчеркнул, что у них с Пригожиным есть общие враги, которые мечтают о слабой стране. Об этом глава Чеченской Республики рассказал в своем Telegram-канале.

«Дорогой Евгений Викторович, очень приятно было получить от Вас слова поддержки! Особо признателен Вам и за предложенные услуги юристов. Спасибо, брат! Вместе мы сила! У нас общие враги, мечтающие о слабой России. Но мы справимся с ними и, конечно, победим! В этом я не сомневаюсь, какие бы они планы ни строили. Все их старания и провокации обречены на провал. Мы это им показывали, доказывали и не отойдем от этих позиций ни на шаг. Россия, Путин, вперед!» — заявил Кадыров.

Ранее петербургский предприниматель назвал своим долгом предложить помощь главе Чечни в судебном разбирательстве с «Новой» на фоне недостоверных публикаций. Издание разместило интервью экс-сотрудника патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который утверждал, что якобы был участником внесудебных расправ над жителями республики. Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев подчеркнул, что этот материал является клеветой.