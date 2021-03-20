Киев требует от НАТО план действий по членству в альянсе

Киев, 20 марта. Украинские власти хотят понимать, где страны НАТО видят Украину в десятилетней перспективе, заявили вице-премьер страны Ольга Стефанишина.

Она заявила, что сегодняшний уровень взаимодействия Украины с Альянсом несравним с тем, который был в 2008 году. По ее словам, сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года, поэтому украинские власти хотят получить план действий по членству в Альянсе.

«Украина должна понимать, где страны альянса видят ее в десятилетней перспективе. Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству. Напомню, это еще не членство», — сказала Стефанишина.

Вице-премьер считает, что полученные от НАТО рекомендации помогут Украине мобилизовать усилия внутри страны для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество.

«Сейчас готовится встреча лидеров НАТО, и мы надеемся, что украинский вопрос будет в повестке дня», — добавила Стефанишина.

Напомним, что Украина в 2014 году отказалась от внеблокового статуса и определила одной из главных целей внешней политики вступление в НАТО.

Ранее глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран заявил, что Украина интересуется опытом Литвы по вступлению в НАТО. Официальный Киева также не оставляет попыток вовлечь Альянс в провокации против России в Крыму, передает «Царьград».