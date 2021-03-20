Красный Крест и «Врачи без границ» ответили на обвинения о помощи боевикам в ЦАР

Банги, 20 марта. Неправительственные организации (НПО) «Врачи без границ» (MSF) и Красный Крест заподозрили в содействии боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в ЦАР.

Несколько пользователей Facebook заявили, что организации сотрудничают с бандитами в городах Буар, Босангоа и Бамбари. В Сети распространяются слухи о том, что НПО используют трупы для перевозки алмазов. Аналогичные сообщения просочились в СМИ.

Издание Oubangui Media утверждает, что данная информация не соответствует действительности. Журналисты попросили представителей MSF и Красного Креста официально ответить на обвинения. В НПО назвали озвученные претензии необоснованными слухами. Они настаивают, что не принимают участие в военном конфликте и не занимаются коммерческой деятельностью.

На защиту «Врачей без границ» и Красного Креста стал мэр недавно освобожденного от боевиков Бамбари. Мишель Дье Бени Массина опроверг данные, опубликованные в Facebook. По его словам, организации работают в ЦАР с согласия законных властей и не стали бы сотрудничать с теми, кто совершает преступления против народа республики.