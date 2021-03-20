Национальная избирательная комиссия ЦАР подводит итоги парламентских выборов

Банги, 20 марта. В Центральноафриканской Республике озвучили первые результаты парламентских выборов.

Радиоволна GUIRA FM на официальной странице в социальной сети Facebook запустила прямую трансляцию. Представитель Национальной избирательной комиссии начал оглашать итоги голосования.

Второй тур парламентских выборов в ЦАР состоялся 14 марта. При этом для 69 округов он стал первым. Ранее, в декабре прошлого года, боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) попытались сорвать всеобщее голосование.

Однако в этот раз опасения властей об очередных провокациях и атаках со стороны радикалов не подтвердились. Подготовленные российскими инструкторами бойцы национальной армии ЦАР обеспечили безопасность во время электорального процесса. Около избирательных участков собрались очереди желающих выразить гражданскую позицию.