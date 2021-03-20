Принц Гарри рассказал о смерти леди Ди в книге «Больница у холма»

Лондон, 20 марта. Герцог Сассекский, принц Гарри стал автором предисловия к книге «Больница у холма», которая вышла в поддержку детей, потерявших матерей из-за пандемии коронавируса.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II понимает чувства осиротевших детей, поскольку сам остался без матери в 12-летнем возрасте. Об этом он рассказал в предисловии к «Больнице у холма». Принц Гарри пишет, что не хотел верить в гибель леди Ди. Он долго не мог принять произошедшего.

«Это оставило огромную дыру внутри меня. Я знаю, что ты чувствуешь, и хочу тебя уверить, что со временем эта дыра заполнится огромной любовью и поддержкой», — обратился герцог Сассекский к читателю книги.

Проект по созданию «Больницы у холма» был запущен благотворительной организацией по оказанию помощи детям, оставшимся без близких. Главный герой произведения — мальчик, мама которого работала в больнице во время пандемии COVID-19. Она заразилась и умерла. Герцог Сассекский решил лично курировать проект.

Ранее герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон почтили память принцессы Дианы в День матери, который в Великобритании отмечается 14 марта.