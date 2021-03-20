Мощное землетрясение потрясло Японию. События дня. ФАН-ТВ

Киев отказывается от режима прекращения огня в Донбассе Киев отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Это выяснилось в ходе последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки», куда входят Россия, Германия, Франция и Украина. О результатах виртуальной встречи говорится в письме, которое замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания. Москва, Париж и Берлин подтвердили свое намерение приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим. Советники подчеркнули необходимость соблюдения всех пунктов, согласованных 22 июля прошлого года в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Незалежная эту договоренность игнорирует, как и Минские соглашения. С февраля Киев активизировался на границах с ЛНР и ДНР, бряцая оружием и заставляя мирное население прятаться в подвалах от разрушительных «Градов».

Мощное землетрясение произошло в Японии Мощное землетрясение потрясло Японию. В стране объявили угрозу цунами. В районе префектуры Мияги ощущались толчки магнитудой 7,2. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под водой. Лихорадило и Токио. По вине стихии было приостановлено движение скоростных поездов, а 200 домов остались без света. Сбоев в работе АЭС не зафиксировано. По сообщению местного телевидения, в результате землетрясения ранены семь человек. Информации о россиянах, которые могли пострадать на северо-востоке Японии, не поступало. Об этом рассказали в нашем дипломатическом представительстве. При правительстве Японии в связи с ударом стихии создан экстренный штаб. На фоне угрозы цунами почти семь тысяч жителей поселка Ватари в префектуре Мияги срочно эвакуируют.