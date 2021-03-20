В Каракасе банды напали на полицию, СМИ заявляют о переговорах Мадуро и Гуайдо

В Каракасе несколько часов шли бои полиции и уличных банд, в Португесе преступники растеряли полицейского и учительницу, на улицах столицы Колумбии появились листовки с дискриминацией венесуэльцев, а СМИ сообщают о соглашении между Гуайдо и Мадуро. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Центральная Венесуэла

Стрельба в Каракасе

Вечер 19 марта стал самым опасным в столице с начала месяца. В муниципалитете Ла Аранья на западе Каракаса боевики из банд «Коки» (Coqui), «Вампи» (Vampi) и «Гарбис» (Garbis) попытались захватить пост Национальной гвардии в туннеле Эль Параисо. Автомобилисты, которые оказались заперты в туннеле из-за перестрелки, были вынуждены бежать, бросив свои автомобили.

#19Mar #Caracas #Ahora Así se encuentran las vías en las adyacencias de la Cota 905



No transite por sectores adyacentes a la Cota 905



Fotos y vídeos: RRSS pic.twitter.com/CRnno4x1Vy — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 19, 2021

Рядом с въездом в туннель преступники угнали мотоцикл, пощадив водителя. По информации местных жителей, стрельба продолжалась более трех часов. Нападавшие взяли в заложники троих сотрудников Национальной гвардии, их освободили спустя несколько часов.

#Caracas #Cota905 Momento en el q antisociales de la Cota 905 roban la moto de un hombre que transitaba la autopista hacia los túneles. No transiten por las adyacencias de la Cota 905 pic.twitter.com/63nLZKvye5 — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 19, 2021

Liberan a tres PNB secuestrados por las bandas de la Cota 905. Los funcionarios habrían sido retenidos por una “alcabala ilegal” que fue impuesta en la salida de la Cota 905 hacia el Cementerio de Caracashttps://t.co/reY8J4VjmV — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) March 20, 2021

Журналист Роман Камачо сообщил, что нападение бандитов не увенчалось успехом, после чего они убили четверых своих товарищей и спустили их в сточные канавы «в знак примирения».

Al fallar el ataque, los líderes de la banda -Coqui, Garbis y Vampi- ejecutan a 4 de sus integrantes y los lanzan por el bajante del túnel de la planicie, como una especie de ofrenda de paz. Ya lo han hecho en múltiples ocasiones. — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 19, 2021

Одновременно в другой части города, Петаре, очевидцы сообщали об уличных перестрелках между соперничающими бандами. Днем 19 марта преступники напали на отряд полиции, а утром 20 марта стало известно о столкновениях между небольшими противоборствующими группировками. Спустя три часа к месту событий прибыл тяжеловооруженный отряд Сил специального назначения полиции (FAES).

Согласно данным из открытых источников, за неполные 24 часа насилия в столице получили ранения четыре мирных жителя. Единственной жертвой перестрелок стала 56-летняя домохозяйка Дельси Ривас, которая была ранена в живот шальной пулей.

¡Balaceras en varias partes de Caracas! Al menos 4 personas heridas, uno de los túneles del paraíso cerrado con gente adentro, un médico a quien le quitaron la moto y le perdonaron la vida, autobuses varados en la vía, son los reportes a esta hora https://t.co/NiSOk6Z8w8 — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) March 20, 2021

Переполненные больницы

Бразильский штамм коронавируса продолжает распространяться в густонаселенных регионах Венесуэлы. По информации НКО Monitor Salud, в штате Миранда закончились свободные места в отделениях интенсивной терапии пяти больниц — Викторино Сантаэлья-де-Лос-Текес, Симон Боливар-де-лос-Вальес-дель-туй, Ана Франциска Перес-де-Леон, Эухенио Беллард и Доминго Лучани-де-Эль-Льянито.

En el estado Miranda registramos cinco hospitales identificados como centinelas para la atención prioritaria de pacientes con COVID-19.

Para este Viernes #19Mar 241 pacientes están hospitalizados en estos centros de salud con síntomas de esta enfermedad.

1/3 — Monitor Salud (@MonitorSaludVE) March 19, 2021

Monitor Salud сообщает, что в общей сложности с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Миранде госпитализированы 240 человек, из которых 45 подключены к аппаратам ИВЛ. По официальным данным на сайте Минздрава Венесуэлы, с начала пандемии коронавируса Миранда стал штатом с самой высокой смертностью в стране — от нового вируса умерли 175 местных жителей.

Запрет на общественные мероприятия

Власти штата Карабобо распорядились о временном запрете на проведение любых религиозных, культурных или спортивных массовых мероприятий государственного и частного характера. Пресс-секретарь правительства штата Хесус Альберто Париж Лара не уточнил, сколько продлятся ограничения, призванные сдержать распространение пандемии COVID-19.

Gobierno de #Carabobo insta a suspender eventos públicos por casos de COVID-19 #19mar https://t.co/bhh35f1v8Q — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 19, 2021

Расстрел в центре города

Неизвестные преступники убили двух человек у дверей бара в столице штата Португеса городе Гуанаре. Двое вооруженных мужчин на мотоцикле расстреляли 32-летнего бывшего полицейского Рене Рохелио Иглесиаса Родригеса и стоявшую рядом 46-летнюю учительницу Юсмари Коромото Гарсия Бетанкур.

Бывший сотрудник полиции получил четыре выстрела в голову и скончался на месте. Учительница была ранена в легкое, ее успели доставить в больницу, однако она умерла во время операции. Полиция пытается установить личности нападавших по горячим следам. В правоохранительных органах рассматривают дело как месть Иглесиасу Родригесу за его работу в полиции.

#LoMásVisto #20mar | Portuguesa | Sicarios asesinan a expolicía y a una maestra con la que conversaba https://t.co/tpQ1bdQ7zO — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 20, 2021

Международные отношения

Ксенофобия против венесуэльцев

В столице Колумбии, где проживают сотни тысяч мигрантов из Венесуэлы, сообщают о новом всплеске ксенофобии в отношении беженцев из соседней страны. Пользователи социальных сетей сообщают о появлении на улицах Боготы дискриминационных листовок, в которых содержатся призывы к расправе над венесуэльцами и требования не помогать им деньгами, едой или работой.

Grupo de ‘neonazis’ estarían golpeando a venezolanos y distribuyendo panfletos en Bogotá. Los panfletos en contra de los migrantes, ha despertado una preocupación ante la posibilidad de que empiecen a presentarse hechos de violencia contra los venezolanos https://t.co/k8n1oIyK6L pic.twitter.com/GaRJ6h95EC — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) March 20, 2021

Министр по вопросам миграции Хуан Франциско Эспиноса Паласиос выступил с критикой радикальных сограждан, призвав колумбийцев проявить доброту и уважение к братскому народу.

«Колумбия — страна хороших людей, людей, готовых помочь и протянуть руку. Подобные действия, которые являются явным призывом к ксенофобии, должны быть категорически отвергнуты каждым из нас. Мы не можем допустить, чтобы какая-либо угроза, будь то против гражданина Колумбии или иностранца, отражалась на нашем обществе», — заявил министр.

Чиновник отметил, что большинство мигрантов из Венесуэлы соблюдают местные законы и не совершают преступлений. Согласно данным Национального института мест лишения свободы, в тюрьмах Колумбии находятся 97 тысяч заключенных, и лишь 1800 из них являются гражданами Венесуэлы (менее 0,1% от всех венесуэльцев в Колумбии).

Правительство Николаса Мадуро неоднократно указывало, что к дискриминации венесуэльцев подстрекают сами власти Колумбии. Два дня назад мэру Боготы Клаудии Лопес пришлось извиняться за ксенофобские высказывания о мигрантах из соседней страны.

Гуманитарные вопросы

СМИ: Правительство и оппозиция Венесуэлы достигли соглашения по вакцинам

Ряд американских СМИ сообщили об успешных переговорах между правительством Николаса Мадуро и оппозиционером Хуаном Гуайдо по борьбе с пандемией COVID-19. Bloomberg пишет, что после переговоров Гуайдо, которому США и Великобритания передали контроль над венесуэльскими активами за рубежом, решил выделить 30 миллионов долларов на приобретение препаратов против коронавируса через механизм COVAX ООН.

A rare Maduro-Guaido deal could unlock vaccines for Venezuela https://t.co/G6faXyBlti — Bloomberg Politics (@bpolitics) March 19, 2021

Источники, близкие к бывшему депутату Национальной ассамблеи сообщают, что оппозиция планирует приобрести на выделенные средства до шести миллионов доз вакцин, одобренных ВОЗ. В программе COVAX участвуют препараты от AstraZeneca, которую власти Венесуэлы отказались регистрировать из-за побочных эффектов.

#SepaQue “Venezuela no dará permiso a la vacuna AstraZeneca para ser utilizada en nuestro país por los efectos que esta tiene en los pacientes”, dijo Delcy Rodríguez, al término de una reunión con el director en el país de la OMS, Paolo Balladelli. https://t.co/utmTqOFPL8 — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) March 19, 2021

Информацию об успешных переговорах официального Каракаса и поддерживаемого США оппозиционера подтвердил в интервью с Reuters представитель Боливарианской республики в Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Паоло Балладелли. Министерство коммуникаций Венесуэлы пока никак не прокомментировало новость.

Ранее Хуан Гуайдо, лишенный Советом Европы статуса «временного президента Венесуэлы», отказывался предоставить правительству Николаса Мадуро доступ к зарубежным активам для закупки вакцин.

Пандемия COVID-19

За предыдущие сутки в Венесуэле было зарегистрировано 931 случай заражения вирусом COVID-19. Восемь граждан Боливарианской республики скончались от осложнений, вызванных инфекцией. Общее количество выявленных случаев приблизилось к 150 тысячам.

Вице-президент Дельси Родригес заявила, что страна вступила во вторую волну пандемии из-за более вирулентного бразильского штамма коронавируса. Тем не менее венесуэльские врачи успешно лечат от COVID-19 в 94% случаев.