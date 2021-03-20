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В Каракасе банды напали на полицию, СМИ заявляют о переговорах Мадуро и Гуайдо

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В Каракасе банды напали на полицию, СМИ заявляют о переговорах Мадуро и Гуайдо

В Каракасе несколько часов шли бои полиции и уличных банд, в Португесе преступники растеряли полицейского и учительницу, на улицах столицы Колумбии появились листовки с дискриминацией венесуэльцев, а СМИ сообщают о соглашении между Гуайдо и Мадуро. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Карта событий в Венесуэле

Центральная Венесуэла

Стрельба в Каракасе

Вечер 19 марта стал самым опасным в столице с начала месяца. В муниципалитете Ла Аранья на западе Каракаса боевики из банд «Коки» (Coqui), «Вампи» (Vampi) и «Гарбис» (Garbis) попытались захватить пост Национальной гвардии в туннеле Эль Параисо. Автомобилисты, которые оказались заперты в туннеле из-за перестрелки, были вынуждены бежать, бросив свои автомобили.

Рядом с въездом в туннель преступники угнали мотоцикл, пощадив водителя. По информации местных жителей, стрельба продолжалась более трех часов. Нападавшие взяли в заложники троих сотрудников Национальной гвардии, их освободили спустя несколько часов.

Журналист Роман Камачо сообщил, что нападение бандитов не увенчалось успехом, после чего они убили четверых своих товарищей и спустили их в сточные канавы «в знак примирения».

Одновременно в другой части города, Петаре, очевидцы сообщали об уличных перестрелках между соперничающими бандами. Днем 19 марта преступники напали на отряд полиции, а утром 20 марта стало известно о столкновениях между небольшими противоборствующими группировками. Спустя три часа к месту событий прибыл тяжеловооруженный отряд Сил специального назначения полиции (FAES).

Согласно данным из открытых источников, за неполные 24 часа насилия в столице получили ранения четыре мирных жителя. Единственной жертвой перестрелок стала 56-летняя домохозяйка Дельси Ривас, которая была ранена в живот шальной пулей.

Переполненные больницы

Бразильский штамм коронавируса продолжает распространяться в густонаселенных регионах Венесуэлы. По информации НКО Monitor Salud, в штате Миранда закончились свободные места в отделениях интенсивной терапии пяти больниц — Викторино Сантаэлья-де-Лос-Текес, Симон Боливар-де-лос-Вальес-дель-туй, Ана Франциска Перес-де-Леон, Эухенио Беллард и Доминго Лучани-де-Эль-Льянито.

Monitor Salud сообщает, что в общей сложности с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Миранде госпитализированы 240 человек, из которых 45 подключены к аппаратам ИВЛ. По официальным данным на сайте Минздрава Венесуэлы, с начала пандемии коронавируса Миранда стал штатом с самой высокой смертностью в стране — от нового вируса умерли 175 местных жителей.

Запрет на общественные мероприятия

Власти штата Карабобо распорядились о временном запрете на проведение любых религиозных, культурных или спортивных массовых мероприятий государственного и частного характера. Пресс-секретарь правительства штата Хесус Альберто Париж Лара не уточнил, сколько продлятся ограничения, призванные сдержать распространение пандемии COVID-19.

Расстрел в центре города

Неизвестные преступники убили двух человек у дверей бара в столице штата Португеса городе Гуанаре. Двое вооруженных мужчин на мотоцикле расстреляли 32-летнего бывшего полицейского Рене Рохелио Иглесиаса Родригеса и стоявшую рядом 46-летнюю учительницу Юсмари Коромото Гарсия Бетанкур.

Бывший сотрудник полиции получил четыре выстрела в голову и скончался на месте. Учительница была ранена в легкое, ее успели доставить в больницу, однако она умерла во время операции. Полиция пытается установить личности нападавших по горячим следам. В правоохранительных органах рассматривают дело как месть Иглесиасу Родригесу за его работу в полиции.

Международные отношения

Ксенофобия против венесуэльцев

В столице Колумбии, где проживают сотни тысяч мигрантов из Венесуэлы, сообщают о новом всплеске ксенофобии в отношении беженцев из соседней страны. Пользователи социальных сетей сообщают о появлении на улицах Боготы дискриминационных листовок, в которых содержатся призывы к расправе над венесуэльцами и требования не помогать им деньгами, едой или работой.

Министр по вопросам миграции Хуан Франциско Эспиноса Паласиос выступил с критикой радикальных сограждан, призвав колумбийцев проявить доброту и уважение к братскому народу.

«Колумбия страна хороших людей, людей, готовых помочь и протянуть руку. Подобные действия, которые являются явным призывом к ксенофобии, должны быть категорически отвергнуты каждым из нас.

Мы не можем допустить, чтобы какая-либо угроза, будь то против гражданина Колумбии или иностранца, отражалась на нашем обществе», — заявил министр.

Чиновник отметил, что большинство мигрантов из Венесуэлы соблюдают местные законы и не совершают преступлений. Согласно данным Национального института мест лишения свободы, в тюрьмах Колумбии находятся 97 тысяч заключенных, и лишь 1800 из них являются гражданами Венесуэлы (менее 0,1% от всех венесуэльцев в Колумбии).

Правительство Николаса Мадуро неоднократно указывало, что к дискриминации венесуэльцев подстрекают сами власти Колумбии. Два дня назад мэру Боготы Клаудии Лопес пришлось извиняться за ксенофобские высказывания о мигрантах из соседней страны.

Гуманитарные вопросы

СМИ: Правительство и оппозиция Венесуэлы достигли соглашения по вакцинам

Ряд американских СМИ сообщили об успешных переговорах между правительством Николаса Мадуро и оппозиционером Хуаном Гуайдо по борьбе с пандемией COVID-19. Bloomberg пишет, что после переговоров Гуайдо, которому США и Великобритания передали контроль над венесуэльскими активами за рубежом, решил выделить 30 миллионов долларов на приобретение препаратов против коронавируса через механизм COVAX ООН.

Источники, близкие к бывшему депутату Национальной ассамблеи сообщают, что оппозиция планирует приобрести на выделенные средства до шести миллионов доз вакцин, одобренных ВОЗ. В программе COVAX участвуют препараты от AstraZeneca, которую власти Венесуэлы отказались регистрировать из-за побочных эффектов.

Информацию об успешных переговорах официального Каракаса и поддерживаемого США оппозиционера подтвердил в интервью с Reuters представитель Боливарианской республики в Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Паоло Балладелли. Министерство коммуникаций Венесуэлы пока никак не прокомментировало новость.

Ранее Хуан Гуайдо, лишенный Советом Европы статуса «временного президента Венесуэлы», отказывался предоставить правительству Николаса Мадуро доступ к зарубежным активам для закупки вакцин.

Пандемия COVID-19

За предыдущие сутки в Венесуэле было зарегистрировано 931 случай заражения вирусом COVID-19. Восемь граждан Боливарианской республики скончались от осложнений, вызванных инфекцией. Общее количество выявленных случаев приблизилось к 150 тысячам.

Вице-президент Дельси Родригес заявила, что страна вступила во вторую волну пандемии из-за более вирулентного бразильского штамма коронавируса. Тем не менее венесуэльские врачи успешно лечат от COVID-19 в 94% случаев.

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