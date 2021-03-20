Диетолог Гинзбург объяснил, какие диеты не вредны для пожилых людей

Лишний вес и неправильное питание в целом может спровоцировать ухудшение здоровья в любом возрасте, не говоря уже о пожилых людях. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, какие диеты не вредны для пожилых людей.

По словам эксперта, прибегать к диетам можно в любом возрасте. Диета в широком смысле этого слова является режимом питания конкретного человека, а в более узком — диетическим лечебным воздействием.

«Поскольку люди могут болеть в любом возрасте, то они в любом возрасте могут и соблюдать какую-то диету. В зависимости от цели и состояния организма человека диеты могут быть более мягкого построения или более жесткого построения», — говорит диетолог.

Соблюдение диет не имеет возрастного ограничения. К примеру, исполнилось человеку 97 лет: вчера еще можно было соблюдать диету, а сегодня уже нельзя — такого нет.

«Диеты можно соблюдать до любого возраста. Главное, чтобы это не вредило здоровью», — заключил Михаил Гинзбург.

Ранее ФАН писал, что американские исследователи выяснили, на набор веса влияет не только физическая активность и размеры порций, но и режим сна. Оказалось, что недостаток сна вызывает возникновение жировой ткани вокруг внутренних органов и провоцирует набор веса. Кстати, слишком большое количество сна также может негативно отразиться на любителях поспать.