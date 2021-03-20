Десятиклассницу из Ростова-на-Дону признали лучшим молодым ученым России

Ростов-на-Дону, 20 марта. Школьницу из Ростова-на-Дону Алену С. признали лучшим молодым ученым России. Она победила в XXIII Всероссийской конференции молодых ученых с международным участием.

Девочка учится в десятом классе лицея №27, сообщили в пресс-службе администрации города. Школьница стала победителем в секции «Навигация и управление в школьных проектах». Она участвовала в конференции в формате-онлайн, поскольку находится во Всероссийском детском центре «Орленок». Путевку она получила как приз за победу в конкурсе по программе «Кампус молодежных инноваций «ЮниКвант».

Участие в олимпиадах привычно для десятиклассницы. Она была финалисткой конкурса «Спутник», посвященного космическим наукам. Также победила в престижном соревновании и приняла участие в детской экспедиции на Северный полюс, совершив путешествие на самом большом атомном ледоколе в мире. Ради науки школьница оставила художественную гимнастику. В будущем планирует учиться в Самарском аэрокосмическом университете имени академика Королева.

До этого сообщалось, что победительницей британского конкурса стала жительница Петербурга. Она изготовила торт в виде персонажа Хищника.