Два ребенка получили травмы при падении штукатурки в школе Троицка

Челябинск, 20 марта. Фрагмент штукатурки рухнул на головы детям прямо во время урока в одной из школ Троицка. ЧП произошло прямо на уроке. В результате травмы получили два ребенка.

Основная часть штукатурки упала в проход между партами, поэтому ученики пострадали не сильно. В медпункте у них диагностировали ушиб мягких тканей, пишет URA.RU.

По факту случившегося начата прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение законодательства об образовании, а именно обеспечение безопасного пребывания детей в образовательной организации.