«Российский Дубай»: ФАН покажет, как за десятилетие Грозный стал жемчужиной Кавказа

Столица Чеченской Республики Грозный сегодня по праву может называться одним из самых эффектных городов России. Корреспонденты Федерального агентства новостей покажут, каким сегодня стал Грозный, чем живет город, на долю которого выпали суровые испытания, кто и как восстанавливал его после войны.

Грозный — это город с непростой судьбой. Совсем недавно большая часть столицы Чеченской Республики лежала в руинах. А уже в 2021 году Грозный готов соревноваться за звание одного из лучших туристических городов страны.

Как произошло «кавказское чудо» и почему Грозный сравнивают с Дубаем, а туристы стекаются в него для семейного отдыха, мы расскажем вам в нашем специальном репортаже, который выйдет на ФАН 24 марта.