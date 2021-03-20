Внучка Гурченко продолжает судиться с отцом за наследство знаменитой бабушки

Москва, 20 марта. Единственная внучка покойной звезды советского кино Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала о судах за наследство ее знаменитой бабушки.

Родственница народной артистки СССР уже несколько лет пытается поделить имущество со своим отцом Александром. Дочь Гурченко и мать Елены Мария Королева скончалась в 2017 году от сердечной недостаточности. Наследство покойной, часть которого раньше принадлежала актрисе, разделили поровну между Еленой Королевой и ее отцом, но внучка знаменитости не согласна с таким итогом.

После смерти Гурченко в 2011 году Марии Королевой досталась от матери подмосковная дача. Дом и участок были куплены на гонорары артистки. Елена специально сохранила здесь все, как было при ее бабушке, чтобы впоследствии сделать из дачи музей.

Кроме того, дочь Гурченко унаследовала две московских квартиры, одна из которых принадлежала еще родителям Людмилы Марковны. Мать актрисы и прабабушка Елены до самой смерти жила с семьей Марии Королевой. Внучка артистки предлагала отцу забрать одну из квартир, которыми владела ее родительница, но он отказался идти на уступки, поэтому вопрос приходится решать через суд.

«Суды продолжаются. На сегодняшний день дата заседания не назначена», — сообщила Елена Королева.

Сейчас внучка Гурченко живет вместе с 13-летней дочерью Таисией в трехкомнатной квартире площадью всего 48 квадратных метров. Школа девочки находится совсем рядом. Александр тоже проживает в этой квартире и не хочет съезжать. При этом ему, по словам Елены Королевой, принадлежат еще три квартиры в Москве.

«Он вцепился в наследство, которое ему чисто по-человечески, по справедливости не принадлежит», — цитирует внучку Гурченко kp.ru.

Ранее Елена Королева рассказала, что ее связывает с певцом Прохором Шаляпиным. Общественность подозревает, что пара недавно закрутила роман.