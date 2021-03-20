Пособия, льготное жилье и налоговые вычеты: какие выплаты положены многодетным семьям

В России изменился порядок предоставления отпуска многодетным родителям. Работники, имеющие трех или более детей в возрасте до 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет. Ежегодно в России расширяются меры поддержки многодетных семей — появляются новые пособия, льготы на жилье, налоги, транспорт. На какие льготы могут претендовать многодетные семьи — в материале ФАН.

Пособия

Для того, чтобы воспользоваться льготами, предоставленными многодетным семьям, необходимо зарегистрировать семью в качестве многодетной в органе социальной защиты по месту жительства.

При рождении третьего и последующих детей многодетным семьям выплачивается единовременное пособие на родившегося ребенка. Выплаты производятся по месту работы родителей или при обращении одного из родителей в органы соцзащиты.

Также один из родителей может получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. При этом выплата может переходить от одного члена семьи к другому. Родители могут получить компенсационную выплату на детей до трех лет, родившихся до 1 января 2020 года, в размере 50 рублей в месяц. Если ребенок родился после 1 января 2020 года, то выплата на первого и второго ребенка составит около 11 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, семьи с семью и более детьми могут претендовать на получение ордена «Родительская слава». Награждение орденом сопровождается денежной выплатой в размере 100 тысяч рублей.

Льготы на жилье

Малоимущие семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, имеют право получить социальную выплату на строительство или приобретение жилья. Размер выплаты зависит от условий проживания и количества детей, однако для этого необходимо встать в социальную очередь.

Если семья не хочет ждать очереди на социальное жилье, то она может получить субсидию — государство компенсирует 30–50% стоимости. При рождении второго и последующего ребенка семья может получить льготную ипотеку, однако первый взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Если в семье после 1 января 2020 года родился третий ребенок, назначается госпомощь в размере 450 тысяч рублей на погашение долга по ипотечному кредиту.

Многодетные семьи также могут получить бесплатный участок площадью от 6 до 15 соток и использовать его для строительства дома, дачи или для огорода. В некоторых субъектах вместо земельного участка разрешают выбрать денежную компенсацию.

Налоговые послабления

Статус многодетной семьи дает право на дополнительные налоговые вычеты, в том числе на земельный и имущественный налог.

Другие льготы

Члены многодетной семьи могут бесплатно отдыхать в санаториях и на курортах, периодичность отдыха зависит от региона. Кроме того, родители трех и более детей могут получать льготы на лекарства на детей до шести лет, а также обслуживаться в больницах без очереди. Один из многодетных родителей и дети имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте.

Работодатель может по желанию предоставлять многодетному сотруднику неоплачиваемый отпуск на две недели, а также один оплачиваемый выходной в неделю.

Многодетные матери могут раньше выйти на пенсию. Если они воспитали трех детей до восьми лет, то пенсионный возраст начинается с 57 лет. Если в семье четыре ребенка, то мать может уйти на пенсию в 56 лет, если пять детей — в 50 лет. При этом трудовой стаж должен превышать 15 лет.