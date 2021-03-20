12-летний ребенок погиб в аварии при переправе через реку Адегой. ФАН-ТВ

Трагедия произошла в Абинском районе Краснодарского края. Семья с двумя детьми на УАЗе переправлялась через реку Адегой. По неизвестной причине водитель не справился с управлением, и машина перевернулась.

По предварительной информации, в кабине находились муж с женой, бабушка и двое несовершеннолетних детей. Когда искореженное авто подняли, обнаружили тела двоих людей, пока их сложно опознать. Тело еще одного погибшего унесло течением.

Каким-то чудом бабушка и внучка успели выпрыгнуть из машины перед обрывом. Второму погибшему ребенку было всего 12 лет.