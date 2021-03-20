Американские палубные самолеты смогут управлять сразу несколькими беспилотниками

Вашингтон, 20 марта. Американские палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения вскоре будут управлять сразу несколькими БПЛА одновременно, сообщают местные СМИ.

Соединенные Штаты планируют заказать доработку самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye, сообщает портал Flightglobal.

Планируется модернизация бортовых компьютеров и систем отображения данных для того, чтобы экипаж мог управлять сразу несколькими беспилотными летательным аппаратами (БПЛА).

ВВС США собираются заключить контракт с компанией Northrop Grumman. После модернизации бортового компьютера палубного самолета предстоит проверка на совместимость с системами беспилотников.

Также ранее стало известно, что ВМС США попросили о разработке гиперзвуковой ракеты для своих палубных самолетов.