Бойцы ВСУ маскируют от ОБСЕ размещенную в жилых кварталах Донбасса военную технику

Луганск, 20 марта. Украинские военнослужащие спрятали от наблюдателей ОБСЕ три боевые машины пехоты во дворе частного дома в Счастье, заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, в последнее время наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ стали чаще фиксировать размещение запрещенной военной техники ВСУ в населенных пунктах в Донбассе, поэтому украинское командование решило маскировать ее.

«Нашей разведкой вскрыто, что во дворе частного дома в Счастье по указанию военного преступника командира бригады Шворака в хозяйственных постройках размещены три БМП», — заявил Осадчий.

В оборонном ведомстве республики призвали местных жителей сообщать международным наблюдателям о размещении вооружений и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры.

По его словам, Народная милиция ЛНР также обратилась к ОБСЕ с требованием принять меры по недопущению нарушения достигнутых ранее договоренностей по соблюдению перемирия со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что Киев продолжает стягивать новые силы к линии фронта. По словам военного корреспондента Юрия Котенка, ВСУ активно готовятся к военным действиям в Донбассе, передает «Царьград».