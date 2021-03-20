МИД Украины прокомментировал запрет на владение землей в Крыму для иностранцев

Киев, 20 марта. Указ президента РФ о запрете для иностранцев иметь землю в Крыму не влечет правовых последствий для Украины, заявил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко.

Он указал, что после «восстановления суверенитета» Украины в Крыму «нарушенные права» законных собственников земельных участков будут восстановлены. Киев намерен рассмотреть этот вопрос на саммите «Крымская платформа», который должен состояться в августе этого года, добавил Николенко.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, в соответствии с которым основная часть районов Крыма была включена в перечень приграничных территорий, где иностранным гражданам запрещено владеть землей. Ограничения затрагивают 19 муниципальных образований полуострова из 25, среди них Евпатория, Керчь, Ялта, а также 12 муниципалитетов Севастополя.

Крым стал субъектом РФ семь лет назад по результатам референдума, на котором большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Украинская сторона до сих пор не признает итоги голосования, однако Москва ни раз подчеркивала, что «крымский вопрос» решен окончательно.

Накануне жители Крыма и Севастополя отпраздновали очередную годовщину возвращения полуострова в состав России. Федеральное агентство новостей выяснило, почему регион уже никогда не вернется в состав Украины.