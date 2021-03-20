Терапевт Ескова рассказала, как по глазам определить опасное заболевание

Москва, 20 марта. Состояние органов зрения может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, как по глазам можно определить опасное заболевание.

По ее словам, покраснение или жжение может указывать на развивающуюся в организме инфекцию. Отеки век или зуд в глазах, как правило, появляются на фоне аллергической реакции. Пожелтевшие белки свидетельствуют о проблемах с печенью.

«Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина», — заявила специалист в интервью «Пятому каналу».

Появление золотой каймы вокруг радужки характерно при болезни Вильсона-Коновалова, а красные пятна могут возникать из-за разрыва мелких капилляров и давления. Это также может стать предвестником кровоизлияния в мозг. Наряду с этим темные пятна и изменение цвета зрачка требуют немедленного посещения онколога, поскольку это может быть меланома.

Это онкологическое заболевание можно также распознать по изменившемуся виду ногтевых пластин. По словам доктора Мясникова, так можно вовремя заметить опасную опухоль.