Мужчина похудел на 102 килограмма, чтобы выспаться

Москва, 20 марта. Каменщик Райан Мани плохо спал по ночам, с трудом справлялся с работой и периодически не мог дышать. Это побудило его сбросить 102 килограмма.

Райан Мани рассказал, что никогда не спал больше часа, чтобы не просыпаться. Также у мужчины наблюдалось нарушение дыхания во время сна. Он отметил, что это было страшно. Кроме того, Мани страдал от проблем с желудочно-кишечным трактом, и ежедневно у него отекали ноги. Его жизнь и внешность изменились после того, как он стал участником сообщества Slimming World, передает «Ридус».

Впервые в компании он встал на весы и был шокирован. Оказалось, что его вес достигал 216 килограммов.

«Я знал, что я много вешу, но и понятия не имел, насколько много», — объяснил Мани.

Он стал придерживаться здоровой диеты. Уже через неделю вес снизился на семь килограммов. Активное похудение привело к улучшению сна, дыхания и состояния желудка. До этого мужчина питался в основном фастфудом. Теперь его рацион состоит из овощей, фруктов и нежирного мяса. Мужчина продолжает работать над собой и надеется вдохновить других своим примером.

До этого стало известно, что процесс похудения может быть затруднен не только из-за неправильного питания. Сбросить лишний вес мешают некоторые болезни.