«Точно работает»: Ковальчук показала как омолодиться при помощи дочери

Москва, 20 марта. Звездная пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями в 2017 году. Дочь супруги решили назвать Амелией. Счастливые родители, очевидно, из-за суеверий тщательно скрывают лицо наследницы от посторонних глаз. Но на своей странице в Instagram Юлия выложила кадры из отпуска, где видно, как она хорошо проводит время с дочерью. Маленькая проказница обклеила мамино лицо стикерами.

«Найден новый способ омоложения. Все вопросы к моей дочери. Она сказала: «Точно работает», — подписала фотографию Ковальчук.

Фанаты оценили старания Амелии и чувство юмора ее мамы.

«Умничка! Рецепт, пожалуйста! Молодцы!» — писали пользователи Сети.

В ноябре Юлия Ковальчук отметит свой 39-й день рождения. Известность девушке принесло участие в группе «Блестящие», где она пробыла семь лет. С 2008 года Юлия занимается сольной карьерой.

«Чтобы чувствовать себя наполненной энергией, мне нужны не только публичные выступления», — рассказывала ранее певица.

Юлия пояснила, что в первую очередь она женщина и мама, и важнее всего для нее — ощущение нужности и любви в кругу близких. Певица назвала их первостепенными, подчеркнув, что они заряжают ее самой мощной энергией.

Карантинное время в этом смысле стало для семьи настоящим подарком, о чем супруги не раз заявляли. Ковальчук говорила, что шанс насладиться каждодневными совместными обедами и ужинами, прогулками, возможностью не упускать новые победы и открытия растущей дочери не всегда удавалось из-за работы.

«В этот карантин мы стали еще ближе», — пояснила она.

Ранее ФАН писал о том, как Юлия Ковальчук доказала хейтерам, что она еще не бабушка, опубликовав фотографию в трусиках.